Ferdinand non ha dubbi: “Sorpreso dai numeri di Haaland, ma non sarà mai come Messi o Cristiano Ronaldo”

Erling Haaland sta abbattendo ogni record di gol possibile in Premier League. Intervenuto ai microfoni di BT Sport, Rio Ferdinand ha parlato del bomber del Manchester City: “Nessuno sapeva cosa avrebbe fatto in Premier League e soprattutto non si pensava potesse fare tanti gol quanti quelli che faceva in Germania. Sono un uomo abbastanza grande da ammettere che questo ragazzo sta facendo cose inaudite e che mi ha sorpreso. Oggi ammiriamo Haaland e Mbappé, è vero, anche se non credo che raggiungeranno mai numeri di Messi e Ronaldo. Parliamo di due leggende assolute“.

Foto: Manchester City Instagram