Ferdinand: “Maguire non si adatta al gioco di ten Hag”

Harry Maguire non è al centro del progetto del Manchester United, con Erik ten Hag che preferisce altre opzioni. Ha parlato di tutto questo Rio Ferdinand che, in un’intervista a TNT Sport riportata a Marca, ha dichiarato: “Maguire non è il giocatore giusto per ten Hag, l’olandese ha un modo particolare di intendere calcio e ha bisogno di calciatori che si adattino alla sua filosofia, e Maguire non è perfetto in questo”.

Foto: Twitter United