Ferdinand: “Dovrebbero già scrivere il nome di Benzema sul prossimo Pallone d’oro”

Si sprecano le lodi per Karim Benzema, che ieri sera ha vissuto un’altra notte da protagonista in Champions League segnando la seconda tripletta consecutiva nella massima competizione continentale, permettendo al Real Madrid di superare il Chelsea a Stanford Bridge. Parlando negli studi di BT Sport, l’ex difensore Rio Ferdinand ha lodato l’attaccante affermando: “Dovrebbero già scrivere il nome di Karim Benzema sul prossimo Pallone d’Oro, lui continua a segnare gol. Ha portato la sua squadra in vetta alla classifica. Stanno volando e lui è il talismano”.

Ferdinand prosegue: “Quando c’era Cristiano Ronaldo, Benzema ha avuto l’umiltà di stare in secondo piano perché sapeva cosa significasse per la squadra, ma ora è uscito dall’ombra. Ha 34 anni ed è il miglior numero nove al mondo. Fa gol, assist, fluidifica la squadra e sa quando rallentare il gioco”.

Foto: Twitter Real Madrid