Ferdinand dopo il buon esordio di Mudryk: “L’Arsenal si starà mangiando le mani”

Mykhailo Mudryk ha trovato i primi quaranta minuti con la maglia del Chelsea durante il big match di questo pomeriggio contro il Liverpool. E il talento ucraino ha subito messo in mostra le sue qualità. Nel post gara, negli studi di BT Sport, Rio Ferdinand ha speso parole al miele per l’ucraino: “Nell’esordio Mudryk ha dimostrato di prendere buone decisioni, di avere un buon possesso palla, velocità, ottime caratteristiche per un esterno. Ed erano solo i suoi primi minuti dopo tanto tempo! I tifosi del Chelsea se lo godranno, mentre quelli dell’Arsenal si chiederanno come hanno fatto a farselo sfuggire”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea