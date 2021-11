Ferdinand critica Solskjaer: “E’ giunto il momento di passare il testimone. United senza identità e filosofia”

Rio Ferdinand è tornato a parlare del difficile momento del Manchester United. L’ex difensore dei Red Devils, durante il suo podcast Youtube Vibe with Five, ha espresso la sua opinione sulla situazione in casa United: “Ogni settimana guardo la nostra squadra e mi chiedo cosa faremo tatticamente. Non vedo alcuna filosofia o identità nel modo di giocare dello United. Sono sempre stato scettico: Solskjaer ha le qualità per farci diventare campioni? Non no ero sicuro, non ero pienamente convinto, ma speravo ci riuscisse. Per quello che ha mostrato la squadra in questa stagione, penso che ormai possa essere arrivato il momento per Solskjaer di passare il testimone“.

Foto: Twitter Manchester United