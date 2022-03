Ferdinand critica lo United: “Sembra che stiano lavorando in un ufficio. Camminano tutti abbacchiati”

Rio Ferdinand, leggenda dello United, ha aspramente criticato il suo ex club in piena crisi di risultati durante il su podcast Vibe With FIVE: “Guardandoli da fuori, l’impressione è che tutti quanti vogliano essere amici. Nessuno vuole spaccare il naso a qualcun altro, sembra che stiano lavorando in un ufficio nel centro città. Sono tutti gentili tra di loro, non si piacciono, ma nessuno lo dice all’altro. Ma per vincere serve anche strattonare qualcuno dicendogli che ha fatto schifo e che si deve dare una mossa. Non serve neanche necessariamente essere così aggressivi, basta una semplice conversazione. Per favore, ditemi che qualcuno nella squadra lo sta facendo. Non vedo risposte, il linguaggio del corpo dei giocatori è tremendo, camminano tutti abbacchiati e infelici, come se tutto il mondo ce l’avesse con loro”.

FOTO: Twitter United