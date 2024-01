Ferdinand: Benzema? Aiuterebbe tanto lo United e Hojlund”

L’ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand, ha parlato sul suo canale YouTube dei mal di pancia che sta avendo Karim Benzema nella sua esperienza in Saudi Pro League con la maglia dell’Al Ittihad. Negli scorsi giorni si è parlato di un suo approdo in Premier League, e Rio ha commentato così: “Come si potrebbe dire no a Benzema? Ritorniamo al passato, a quello che facevamo prima. Lo abbiamo già fatto con Cristiano Ronaldo, Falcao, Cavani e Ibrahimovic. Una persona che potrebbe essere aiutata più di chiunque altro in questo momento è Rasmus Hojlund. Il ragazzo ha bisogno di qualcuno che lo segua, un giocatore da cui imparare i trucchi del mestiere. Ricordo che quando Danny Welbeck arrivò in prima squadra c’erano Cristiano, Rooney e Tevez”.

Foto: Twitter Manchester United