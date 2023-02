Feralpisalò, idea Marco Sau per l’attacco

Idea Marco Sau per la Feralpisalò. Come riportato da Sportitalia, l’ex attaccante del Benevento (sua ultima esperienza) sarebbe finito nel mirino della squadra che milita al primo posto nel Girone A di Serie C. Il trentacinquenne è svincolato dal 1 luglio 2022 ed è alla ricerca di una nuova squadra per continuare la propria carriera. Il club lombardo è alla ricerca di una punta in seguito all’infortunio rimediato da Karlo Butić, sono partite le valutazioni in merito alla condizione fisica del calciatore classe ’87.

Foto: Instagram ufficiale Benevento