Feralpi Salò, Pasini: “Floriani Mussolini non ci interessa, ma non ci sarebbe nulla di male se venisse”

Giuseppe Pasini, il presidente della Feralpisalò, mette a tacere tutte le voci che erano circolate su un possibile interesse del suo club al terzino destro della primavera della Lazio, Romano Floriani Mussolini. Agli schermi di TV Play, ha ribadito che il giocatore non è mai stato un obiettivo. La voce di mercato aveva generato sensazione perché il giocatore è figlio di Alessandra Mussolini e Mauro Floriani, ed è di conseguenza pronipote di Benito Mussolini. Così il presidente della Feralpi: “Non siamo interessati a Floriani Mussolini, ma non trovo nulla di male che un ragazzo del 2003, con un secondo cognome come Mussolini, possa anche solo eventualmente venire a Salò. Se il nostro è un paese che parla di inclusione, non possiamo porci limiti di questo tipo. Né fare raffronti con un nonno bisnonno o trisnonno che abbia quel cognome. Il ragazzo deve compiere il suo percorso di crescita”.

Foto: Sito Feralpi Group