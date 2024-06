Fenucci su Calafiori: “Non c’è la minima intenzione di cederlo”

A margine della conferenza stampa del neo allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato l’amministrato delegato Claudio Fenucci, che si è soffermato sul mercato e sulla prossima stagione. Ecco le sue parole:

Su Calafiori: “Noi vogliamo continuare con tutti i giocatori che hanno costruito questa realtà. Abbiamo già comunicato anche all’agente del ragazzo che da parte nostra non c’è la ben che minima intenzione di cederlo. Vale per Riccardo come per tutti gli altri”. Sulla nuova stagione del Bologna: “Abbiamo ancora negli occhi l’entusiasmo del ritorno in Champions dopo sessant’anni. Abbiamo visto la felicità dei nostri tifosi, partendo da quelli più anziani per arrivare a quelli più giovani. Ripartiamo con questo clima e questo entusiasmo, in un clima collettivo di felicità. Il nuovo punto fermo è Vincenzo Italiano che è stato sempre la nostra prima scelta dal momento in cui abbiamo dovuto pensare a un cambio di allenatore. Vincenzo è la persona più adatta per proseguire questo percorso e ovunque è stato ha ottenuto risultati importanti. Ha un curriculum di successo e propone un gioco moderno e propositivo, con possesso palla e divertimento. Vogliamo continuare a far divertire i nostri tifosi”.

Foto: instagram Calafiori