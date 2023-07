Fenucci su Bernardeschi: “Ha aperto al ritorno in Europa. Se si libera in prestito, ci siamo”

Direttamente dal ritiro di Valles, l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha parlato dei temi di mercato in casa rossoblu, parlando anche di Federico Bernadeschi: “Non è una trattativa. Attraverso il suo agente ha aperto alla possibilità di tornare in Europa, ma più che altro è una trattativa sua col Toronto. Se trovasse le condizioni per uscire in prestito dal Toronto noi saremmo felici di prenderlo come molte altre squadre in Italia ma ripeto, al momento è una situazione che riguarda lui e il suo club”.

Foto: Twitter Toronto