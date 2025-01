Fenucci: “Orsolini rimane a Bologna. Mercato? Stiamo facendo delle valutazioni”

ANSA riporta le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, riguardo il mercato.

Su Orsolini: “In molti lo vorrebbero, penso. Ma soprattutto lo vogliamo noi e quindi rimarrà qui”.

Su Erlic e Posch: “Qualcuno che vorrebbe andare a giocare un po’ di più c’è, ma prima di tutto vengono le necessità del club”.

Sul mercato in entrata: “Stiamo valutando alcune cose per presente e futuro. Se sarà possibile trovare un rinforzo ci faremo trovare pronti. Stiamo valutando anche qualcosa in prospettiva, ma siamo felici della rosa che abbiamo”.

Sul momento del Bologna: “C’è voglia e c’è ambizione, il nostro obiettivo è stare lì a lottare per l’Europa e con squadre sulla carta più attrezzate di noi. Dopo un inizio difficile dovuto al cambio gioco e a nuovi principi tecnici il Bologna è cresciuto e fornisce buone prestazioni. Ci manca qualche punto e questo significa che potremmo valere di più della classifica che abbiamo. La sfida con l’Empoli? È stata una partita difficile: abbiamo incontrato un avversario che ci ha pressato tanto e ci ha complicato lo svolgimento gioco. Possibile che una serata magica come quella vissuta con il Dortmund ci abbia consumato un po’ di energie nervose. Ora puntiamo a chiudere alla grande la Champions a Lisbona con lo Sporting”.

Foto: Sito Bologna