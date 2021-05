Fenucci: “Mihajlovic ha fatto un buon lavoro. L’1 giugno ci sarà un incontro per parlare del suo futuro”

L’ad del Bologna, Claudio Fenucci, ha parlato a Sky Sport anche di Sinisa Mihajlovic. Ricordiamo che il futuro del tecnico serbo potrebbe non essere in rossoblù, infatti ha un posto importante nella lista della Lazio: “Il progetto societario è quello di valorizzare e costruire sui giovani. Sinisa ha fatto un buon lavoro per costruire intorno ai ragazzi un’identità di squadra che cerca sempre la vittoria. Individualmente molti ragazzi hanno dimostrato qualità, siamo felici di questo percorso. Eravamo una delle squadra con età media più bassa, al netto di Danilo e Palacio, continuiamo in questa direzione per far crescere questi ragazzi.

Mihajlovic nel mirino della Lazio? Ho già risposto. Siamo contenti del lavoro di Sinisa, abbiamo un rapporto che va oltre quello professionale per una serie di vicende extra campo che ci hanno legato. Ci siamo dati appuntamento l’1 giugno per parlare del programma, del progetto futuro. Ad oggi non ci sono novità rispetto a quanto detto 2 giorni fa”.