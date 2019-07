Fenucci: “Inizia una stagione che vogliamo sia vincente”

Alla presentazione delle nuove maglie del Bologna, l’ad del club rossoblù Claudio Fenucci ha parlato, oltre che delle divise, anche della stagione che la squadra emiliana sta per affrontare. “Questa sarà una settimana importante, tutti cominceranno a tornare perché sta per iniziare una stagione che noi tutti speriamo possa essere vincente. Nella seconda parte di stagione ci saranno molte amichevoli con squadre tedesche per testare il nostro livello”.

Foto Sito Bologna