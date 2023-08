Fenucci furioso: “Un errore arbitrale clamoroso ci ha tolto una vittoria certa. Era rigore ed espulsione”

Dopo il pareggio contro la Juventus, l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucciha parlato ai microfoni di DAZN, infuriato contro la decisione arbitrale che non ha concesso al Bologna un rigore netto: “Sono amministratore delegato da 25 anni, non penso mi avete visto spesso a parlare di arbitri. Questa è l’occasione, faccio i compimenti alla mia squadra che ha fatto una partita di grande livello. Un errore arbitrale clamoroso ci ha tolto una vittoria certa, visto che c’era un rigore e il rosso. Sono qui anche a difesa della squadra e di una tifoseria per quella che sarebbe stata una vittoria non banale per Bologna. Il lavoro che si sta facendo da anni con i rapporti VAR e campo vanno migliorati, questi episodi sono allucinanti. È impensabile che un giocatore sia falciato in area e non ci sia rigore e rosso. Sono qui a fare i complimenti a Thiago e ai ragazzi”.

Foto: sito Bologna