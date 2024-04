Fenucci: “Champions? Nessuna pressione, siamo già oltre le aspettative. Vogliamo solo serenità”

L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha parlato a Radio Serie A, soffermandosi sugli obiettivi del club in questo finale di stagione.

Queste le sue parole: “Il clima in città è sempre il solito, la città vive questa emozione per il percorso della squadra, c’è tanto entusiasmo e all’interno i ragazzi sono consapevoli che è una stagione fantastica, siamo andati oltre le aspettative di inizio campionato e stiamo vivendo un percorso importante che ci fa sognare un traguardo che potrebbe segnare la storia del club. Non c’è nessuna pressione perché siamo molto oltre le aspettative, lo viviamo serenamente consapevoli della forza della squadra e della qualità del gioco espresso. Si prepara una partita alla volta, cercando di mettere in campo le nostre caratteristiche. Una squadra che gioca un calcio nuovo, divertente e propositivo, ma il lavoro della settimana è fondamentale. C’è grande serenità e concentrazione, i due pareggi non hanno minimamente scosso le conseguenze che avevamo prima”.

Sulla corsa Champions: “Siamo in lotta con squadre che ogni anno partono per arrivare in Champions League, hanno ricavi che consentono di programmare questi obiettivi. Per noi è una situazione nuova. Non stiamo pensando molto alla prossima stagione, non è difficile programmare soprattutto se il risultato dovesse essere importante. Abbiamo una rosa di calciatori che sta dimostrando la sua forza, abbiamo un allenatore che auspichiamo voglia proseguire con noi, quando avremo maggiore chiarezza faremo il punto, ma non è questo il momento. Zirkzee, Ferguson, Calafiori? Vorremmo tenere tutti in rossoblù, che è il loro colore”.

Sulla partita con la Roma: “Tornare a Roma è molto bello per me, lì lavorano ancora tante persone che erano anche con me ed è sempre un’occasione unica. Lo stadio sarà pieno, l’atmosfera sarà fantastica e mi fa piacere trovare sulla panchina della Roma Daniele De Rossi che era giocatore quando io ero AD. Ho sempre detto che era un predestinato anche perché è un ragazzo che ha voluto sempre scoprire cose nuove, che studia molto, ha fatto un percorso corretto, si è trovato a gestire una situazione non facile e lo sta facendo benissimo. Colgo l’occasione per fare gli auguri a Evan N’Dicka di una pronta guarigione”.

Foto: sito Bologna