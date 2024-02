Fenucci (ad Bologna): “Stiamo cercando di realizzare un sogno che va oltre i nostri obiettivi iniziali”

“Il momento più bello da quando sono qui? Spero che arrivi tra poco”. Così Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ospite di InCronaca, testata del Master in Giornalismo, commenta lo straordinario momento di forma della squadra rossoblù, in lizza per la Champions. “Stiamo cercando di realizzare un sogno che va oltre i nostri obiettivi iniziali. Come dice il nostro mister però dobbiamo concentrarci solo sulla prossima partita, anche se mi piace l’entusiasmo della città che circonda sempre di più la squadra”. Al di là quale competizione, se tutto va bene, giocherete, che impatto avrebbe la partecipazione alle coppe la prossima stagione? “Prima di tutto lo avrebbe sulla città, perché organizzeremmo una grande festa. In primis sul prestigio sportivo, visto che sono 25 anni che il Bologna non raggiunge l’Europa. Inoltre ci sarebbe un impatto a livello economico, con maggiori risorse a disposizione. Infine a livello tecnico avremmo una valorizzazione dei nostri calciatori, in quanto un risultato del genere influirebbe sul valore della rosa”, si legge sull’Ansa.

Foto: sito Bologna