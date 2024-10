Fenucci (ad Bologna): “Non siamo preoccupati, sapevamo che il doppio impegno avrebbe tolto energie. Italiano sta portando una nuova filosofia”

A margine dell’evento, “Stati generali del calcio”, a Bologna, il dg del Bologna, Claudio Fenucci, ha parlato del momento della squadra, dopo le prime gare in Champions.

Queste le sue parole: “Il Bologna sta bene. Con il Liverpool, e pure ieri seppur nelle difficoltà, abbiamo fatto una prestazione di intensità. Ieri forse abbiamo pagato un po’ la stanchezza di Anfield, potevamo vincerla ma non ci siamo riusciti. Piano piano però si sta vedendo il lavoro del mister e dello staff che stanno mettendo impegno per cambiare la fisionomia della squadra”.

Una vittoria in 9 partite ufficiali da inizio stagione però sembra oggettivamente un po’ poco…“Sì, ma guardando gli episodi con l’Udinese e quelli di ieri potevamo vincere… A volte serve la capacità di sfruttare le occasioni, in futuro questa capacità sono sicuro che la troveremo”.

Non siete preoccupati quindi: “No, assolutamente, vediamo come lavora Italiano col suo staff e vediamo la disponibilità che i ragazzi mettono ogni giorno sia in partita che in allenamento. Siamo fiduciosi che i risultati arriveranno”

Il campionato dello scorso anno secondo lei è replicabile?

“Sono tutte lì in classifica… Replicare lo scorso anno sarà difficile, stiamo creando le condizioni per avviare un nuovo ciclo. Stiamo assimilando i concetti di gioco diversi, una proposta tecnica diversa e piano piano i risultati possono arrivare. Noi pensiamo alla prossima partita col Genoa, che per ora è la più importante dell’anno”.

