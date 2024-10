Fenucci (ad Bologna): “Ci sarà da soffrire, ma siamo ad Anfiled a giocarci una partita storica”

Nel corso del prepartita di Sky Sport è intervenuto l’a.d. rossoblu Claudio Fenucci, ha così parlato prima della sfida contro il Liverpool: “E’ il completamento di un percorso, dopo un bel cammino fatto di qualche gioia e qualche dolore. Siamo qui a giocarci una partita dal valore storico”.

Poi ha proseguito: “E’ scontato dire che mi aspetto una partita difficile, soffriremo e servirà tanta intensità. So che Italiano l’ha preparata a dovere ora sta ai ragazzi non sentire l’emozione del debutto. Dallinga ha un’opportunità e spero che sarà in grado di sfruttarla al massimo”.

Foto: sito Bologna