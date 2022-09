Fenerbahce, raggiunto l’accordo col Chelsea per Batshuayi. Ora le visite, poi l’ufficialità

Michy Batshuayi è il nuovo centravanti del Fenerbahce. Il club turco ha reso noto tramite i propri canali ufficiali di aver raggiunto un accordo con il Chelsea per il trasferimento del calciatore. L’ufficialità, tuttavia, arriverà solamente una volta che il belga avrà superato le visite mediche. Ecco il comunicato: “Il nostro club ha stretto un accordo con il Chelsea per il trasferimento di Michy Batshuayi. Il calciatore verrà a Istanbul per superare il controllo sanitario e far avanzare il processo d’acquisto”.

Foto: Twitter Batshuayi