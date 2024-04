Fenerbahce-Olympiakos decisa ai calci di rigore: è di Bonucci l’errore fatale per i turchi

L’Olympiacos è l’ultima qualificata alle semifinali di Conference League. Il match contro il Fenerbahce, dopo essersi concluso sul punteggio di 1-0 per il club turco nei tempi regolamentari (e dopo il 3-2 dell’andata per i greci) è stato deciso ai calci di rigore. Leonardo Bonucci è subentrato nel match al 120’+2 proprio per calciare uno dei rigori nella sequenza finale.Dopo gli errori di Under e Tadic per il Fenerbahce, Bonucci si è presentato sul dischetto per calciare il quinto rigore. Il tiro del difensore, però, è stato parato da Tzolakis.

Foto: Instagram Fenerbahce