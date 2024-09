Fenerbahce, Kostic è arrivato a Istanbul

Filip Kostic – come vi avevamo raccontato – si appresta a diventare un nuovo calciatore del Fenerbahce. In questi minuti, l’esterno serbo arrivato a Istanbul dove ha ricevuto il primo abbraccio da parte dei tifosi turchi. Il video del suo arrivo è stato diffuso dal Fenerbahce in una diretta sul canale YouTube ufficiale del club.

#Fenerbahce–#Samardzic: offerta bassa e il calciatore prende tempo. I contatti per #McKennie vanno avanti, ma non c’è ancora una trattativa con la #Juventus. Sondaggi per #Kostic che valuta altre due proposte dall’estero — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 3, 2024

Foto: X Sports Digitale