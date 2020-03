L’ex nazionale tedesco Max Kruse è risultato positivo al Coronavirus. In forza al Fenerbahce, dalla scorsa estate, secondo il giornale turco Hurriyet sarebbe risultato positivo al tampone, insieme al medico del club. Nei giorni scorsi Kruse aveva detto: “Non ho paura per me stesso. Bisogna però preoccuparsi per gli anziani e chi ha patologie pregresse. Mi preoccupano i miei genitori.”