Fenerbahce, il presidente presenta Mourinho: “Per noi è un passo storico”

José Mourinho è il nuovo allenatore del Fenerbahce.

Lo Special One è stato presentato dal presidente del club, Ali Koc, che ha così parlato: “Grande famiglia, grandi tifosi del Fenerbahçe, benvenuti in questo giorno storico, nel nostro tempio dove giochiamo le nostre partite da oltre 100 anni. Saluto con affetto e rispetto i milioni di tifosi che ci guardano sugli schermi accanto al nostro tempio. Oggi stiamo facendo un passo molto importante e storico, spero che Dio ci aiuti ad avere un lieto fine. A nome di tutti noi, a nome di milioni di tifosi del Fenerbahçe, do il benvenuto al nostro allenatore, il signor José Mourinho. Questa grandezza, questa unicità, questo amore e appartenenza indescrivibili hanno scosso il mondo. È tra i migliori allenatori che la storia del calcio abbia mai visto. È sicuramente tra i primi 5 migliori allenatori. Ci ha scelto per il futuro del Fenerbahçe”.

Foto: twitter Fenerbahce