Fenerbahce, doppietta per Dzeko all’esordio in Super Lig

Il Fenerbahce vince all’esordio in Suoer Lig per 2-1 sul Gaziantep, grazie a una doppietta dell’uomo mercato più importante di questa estate, ovvero Edin Dzeko. L’ex Inter indirizza la gara con una doppietta in 18 minuti che regala i primi 3 punti stagionali al Fenerbahce.

Foto: Instagram Fenerbahce