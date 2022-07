Fenerbahce-Dinamo Kiev, i tifosi turchi intonano cori pro-Putin

Ieri sera è andato in scena il secondo turno dei playoff di Champions League. Tra le partite di cartello, certamente, quella tra Fenerbahce e Dinamo Kiev, che ha visto gli ucraini approdare al terzo turno playoff. La gara però ha visto un momento poco bello, quando a inizio secondo tempo, la tifoseria del Fenerbahce ha iniziato ad intonare cori pro Vladimir Putin.

Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, nelle interviste post gara, ha ammesso amareggiato di aver udito quei cori: “Non me l’aspettavo, non auguro a nessuno di vedere le proprie città distrutte. Ma . qui si inneggia a chi è l’artefice di tutto questo” .

Foto: twitter Din. Kiev