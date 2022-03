Fenerbahçe, decisione dura su Ozil e Tufan: entrambi messi fuori rosa

Pugno duro del Fenerbahçe nei confronti dei due calciatori Mesut Ozil e Ozan Tufan, entrambi sospesi dalla prima squadra della formazione turca e dunque messi fuori rosa. I motivi della decisione sono ancora da chiarire e non sono stati specificati nel messaggio ufficiale della società, anche se indiscrezioni provenienti dalla Turchia parlano di una scarsa condizione fisica per l’ex centrocampista dell’Arsenal.

Di seguito il comunicato del club, in cui non emergono le motivazioni della scelta: “ I giocatori della nostra squadra di calcio Mesut Özil e Ozan Tufan sono stati esclusi dalla rosa per decisione presa”.

Foto: Instagram Germania