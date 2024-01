Fenerbahce conferma: “Soyuncu atteso a Istanbul”

Çağlar Söyüncü – come anticipato – si appresta a diventare un nuovo calciatore del Fenerbahce. Il difensore turco – come si legge sui social del club turco – è atteso a Istanbul per iniziare la sua nuova avventura in Turchia. Di seguito la nota: “Continuano i nostri sforzi per rafforzare la nostra squadra di calcio nel periodo di metà trasferta della stagione 2024.

In questo contesto, il giocatore nazionale Çağlar Söyüncü verrà a Istanbul per effettuare colloqui di trasferimento con il nostro club. Questo è per informazione del pubblico”.

Foto: Twitter Fenerbahce