Maroune Fellaini, ex centrocampista del Manchester United e attualmente allo Shandong Luneng in Cina, ha parlato del suo possibile passaggio al Tottenham di José Mourinho, suo ex allenatore: “José è una persona speciale per me – ha dichiarato a Eleven Sports – ci sentiamo spesso e gli auguro il meglio per questa sua nuova avventura al Tottenham. Io però sto bene e sono contento dove mi trovo adesso”.