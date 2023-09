Fellaini: “A fine stagione dirò addio allo Shandong Taishan”

Al termine della stagione Marouane Fellaini saluterà lo Shandong Taishan dopo cinque anni. Il centrocampista belga, che a novembre compirà 36 anni, ha annunciato che lascerà lo Shandong Taishan al termine della stagione, senza però rivelare cosa farà dal primo gennaio 2024: “Alla fine di questa stagione, dopo cinque anni, dirò addio al grande club dello Shandong Taishan FC. Ho avuto il privilegio di indossare la maglia leggendaria di questo club in 130 partite e di contribuire a una serie incredibile di successi: la Super League nel 2021 e la Coppa CFA nel 2020, 2021 e 2022. Questi momenti rimarranno sempre nella mia memori Come ho sempre fatto, darò tutto quello che ho per provare a vincere un altro trofeo in questa stagione. Sono molto grato al nostro presidente, ai nostri tifosi, ai miei compagni di squadra, agli allenatori, al personale e a tutti coloro che hanno preso parte a questo fantastico viaggio. Anche se lascerò il club alla fine di questa stagione, lo porterò sempre nel mio cuore e continuerò a seguire i futuri successi. Ma prima, rendiamo questa stagione indimenticabile per i nostri fantastici tifosi”.

Foto: Instagram Fellaini