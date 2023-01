FELIX AFENA-GYAN, L’INCUBO DEL MARADONA

L’impresa al Maradona della Cremonese porta per buona parte la firma di Felix Afena–Gyan. Non parte titolare, ma entra e lascia subito il segno ammutolendo il Maradona con uno stacco perentorio che regala i supplementari ai grigiorossi tra lo stupore dei tifosi partenopei. Nei supplementari ripiega, aiuta la squadra cercando di allentare la pressione a cui sono sottoposti i suoi compagni del reparto arretrato a causa dell’assedio incessante del Napoli, complice anche l’espulsione di Sernicola per doppia ammonizione. Ma la serata di Afena-Gyan non è finita. La sfida volge ai calci di rigore, dopo tre rigori impeccabili per parte, arriva l’errore di Lobotka che fa sognare i tifosi della Cremo e tremare quelli partenopei. Valeri non sbaglia, così come Osimhen: è tutto nei piedi di Felix, negli ultimi 11 metri che potrebbero portare la sua squadra ad un risultato storico. E Felix non sbaglia: rigore trasformato con freddezza, palla da una parte e Meret dall’altra. Una partita da incorniciare.

Attaccante rapido che fa dell’attacco alla profondità la sua dote principale. Non eccelle nella tecnica come molti suoi compagni di ruolo, ma vede la porta come testimoniano le parole di De Rossi: “Non è particolarmente tecnico, ma sente la porta”, durante la sua esperienza nella primavera della Roma. Una caratteristica che aveva già dimostrato lo scorso anno quando Mourinho lo lanciò nella trasferta di Marassi contro il Genoa. Anche in quel caso entrò dalla panchina, ma ci mise poco a lasciare il segno: doppietta e 0-2 Roma.

Durante la scorsa sessione di calciomercato, però, è arrivato l’addio alla Roma per accasarsi alla Cremonese a titolo definitivo per 6 milioni più 3 di eventuali bonus. Una storia che poteva finire sicuramente meglio, vista la separazione non pacifica con la piazza giallorossa che lo ha accusato di aver infortunato Georginio Wijnaldum durante uno scontro (fortuito) in allenamento. Adesso, proprio per uno scherzo del destino, sarà la Roma la prossima avversaria della Cremonese in Coppa Italia. Un quarto di finale raggiunto proprio grazie a una sua prestazione super, eliminando il Napoli tra la gioia dei tifosi giallorossi che applaudono le sue “gesta” sperando in un turno più abbordabile. E chissà se Felix sarà d’accordo…

Foto: Instagram Afena Gyan