Felix Afena, gol da record: è il più giovane giocatore nella storia della Roma a segnare una doppietta

La vittoria di ieri della Roma è stata portata a casa grazie a una doppietta di Felix Afena, centrocampista classe 2003 e scommessa dell’allenatore giallorosso José Mourinho. Entrato all’82’ ha messo a segno due gol che hanno steso il Genoa di Andriy Shevchenko, al suo esordio con i rossoblù.

La doppietta messa a segno dal giocatore ghanese è da record: Felix Afena oltre a essere il primo giocatore nato dopo il 1 gennaio 2003 ad aver segnato in Serie A, entra nella storia della Roma per essere il giocatore più giovane nell’era dei tre punti ad aver messo a segno una doppietta. Il club giallorosso cercherà far crescere il talento ghanese e la scommessa di José Mourinho sembra dare i suoi frutti.

Foto: Twitter Roma