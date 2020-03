Felipe Melo: “Messi? Il migliore della storia. L’unico modo per fermarlo sono i calci”

Felipe Melo, ex calciatore di Juve e Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tyc Sport parlando anche di Leo Messi: “E’ un giocatore unico, il miglior giocatore della storia. Quando ci abbiamo giocato contro dovevamo prenderlo a calci a rotazione, uno alla volta. Non per fargli male, ma per infastidirlo e fargli perdere il ritmo. Solo così può essere fermato. L’infanzia nelle favelas? O giocavi a calcio o giocavi a calcio. A volte quando tornavo a casa dopo gli allenamenti vedevo qualche mio amico colpito. Il 95% di loro sono morti. Futuro? Tifo da sempre Boca ma con il Palmeiras ho altri due anni di contratto”.

Foto: Twitter ufficiale Liga