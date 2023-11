Felipe Melo: “Mbappé è uno stupido e deve tenere la bocca chiusa. German Cano? Il migliore dopo Messi”

Felipe Melo, neo vincitore della Copa Libertadores con il Fluminense, ha parlato a TNT Sports, elogiando Lionel Messi e rifilando alcune stoccate al francese Kylian Mbappé, che qualche tempo fa aveva definito il calcio sudamericano “sottosviluppato”:

“Mbappé è uno stupido, ha segnato tre gol in finale ma l’Argentina è diventata campione e Messi è il migliore del mondo. Ha ancora molto da imparare, non può parlare di calcio sudamericano. Sicuramente è un grande giocatore, che vincerà 3 o 4 Palloni d’Oro, ma deve tenere la bocca chiusa. Dall’Europa vengono qui a cercare i giocatori, non in Francia. Per fortuna non ho avuto la possibilità di giocare contro di lui, per fortuna non so se per me o per lui”.

Su Messi: “Sono felice per lui, ma sono brasiliano e volevo che il Brasile vincesse con Neymar. Cosa farei se dovessi giocare contro Messi? Prima della partita lo bacerei poi lo prenderei a calci e alla fine gli chiederei la maglia”.

Sulla finale contro il Boca: “È il club più grande dell’Argentina e uno dei più grandi del continente, ma contro di noi hanno sofferto molto. Hanno un ottimo portiere e con il Palmeiras ha segnato un gol e lottato con uno in meno. Ha avuto i suoi meriti. Le squadre argentine sono forti, ma le squadre brasiliane hanno più solide”.

Sul Mondiale per club: “Dobbiamo pensare alla prima partita del Mondiale per club, adesso non possiamo pensare al City. Se vinciamo, sarà una partita difficile contro la migliore squadra del mondo. Hanno Julián Álvarez, che ha già vinto tutto, è una grandissima squadra. Bisogna sognare, lo dico sempre, quello è l’inizio”.

Su German Cano: “Non capisco cosa stai succedendo a Scaloni, ho giocato con lui, è un ragazzo eccezionale. Ma il calcio è questo e Cano è uno dei migliori giocatori dell’Argentina, il migliore dopo Messi. Deve dargli un’opportunità, anche in amichevole. Bisogna chiamarlo, è un giocatore che sta facendo tantissimo. Cano è il numero 2, il numero 1 è Messi”.

