Felipe Melo: “L’Inter meritava di vincere la finale con il City. Può lottare per scudetto e Champions”

Ai microfoni di Radio Tv Serie A su RDS ha parlato Felipe Melo, ex centrocampista dell’Inter che ha parlato proprio dei nerazzurri. Ecco le sue parole:

“L’Inter meritava di vincere la Champions League contro il Manchester City, secondo me ha fatto molto di più. E quindi: perché non continuare a sognare dopo aver fatto benissimo contro una squadra fortissima che ha alcuni tra i giocatori più forti del mondo? L’Inter può lottare anche quest’anno per scudetto e Champions League”.

Foto: El Carabobeno