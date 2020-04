Felipe Melo: “Ibra mi voleva al Milan, ora gli ho chiesto di venire al Palmeiras ma…”

Felipe Melo, centrocampista attualmente in forza al Palmeiras, ha raccontato un curioso retroscena su Ibrahimovic ai microfoni del canale YouTube Allianza Parque: “Zlatan mi ha chiamato quando era al Milan e poi anche quando era al PSG. Avevo quasi chiuso, poi alla fine sono andato al Galatasaray. Poi ci siamo visti a Miami, abbiamo parlato. Non siamo amici, ma ha affetto per me. Ora gli ho chiesto di venire al Palmeiras ma sto ancora aspettando una risposta”.

Foto: Twitter ufficiale Milan