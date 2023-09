Felipe Anderson: “Sarri mi ha sempre dato fiducia. Devo ripagarlo sul campo”

Felipe Anderson, centrocampista offensivo, attaccante della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club, soffermandosi sul suo rapporto con Sarri.

Queste le sue parole: “L’ho detto in tante interviste, non lo conoscevo di persona. Però ho visto il bel gioco, ho visto che le sue squadre giocavano con una forma diversa e caratteristiche uniche. Quando ho avuto la possibilità di lavorare con lui mi ha dato una carica in più. Gli piace sempre giocare con il pallone, stare al comando del gioco. Lui è quello che fino adesso mi ha dato più fiducia, crede sempre in me, questo non lo devo dimenticare mai per ripagarlo sempre sul campo“.

Foto: twitter Lazio