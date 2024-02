Felipe Anderson: “Sapevamo che avremmo sofferto. L’importante era vincere”

Felipe Anderson, attaccante della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Contava la vittoria, indifferentemente da come. Sapevamo che dovevamo soffrire, abbiamo giocato la palla come volevamo e potevamo fare un risultato anche più largo. Più che un club per me la Lazio è una parte della mia storia, avere il sostegno dei tifosi è fondamentale e li ringrazio sempre”.

Immobile come ha vissuto questa settimana? “Si sa che lui dà tutto per la squadra. Lui non parla mai dei suoi obiettivi personali e ci ispira avere un capitano come lui”.

Avete capito cosa non andava? “Noi analizziamo sempre le partite, oggi non si può sbagliare niente e noi dobbiamo fare sempre il massimo. Il campionato per noi fondamentale, ogni punto lo è e ora pensiamo alla Champions”

Foto: twitter Lazio