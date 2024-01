Felipe Anderson regala tre punti pesanti: la Lazio aggancia la Fiorentina al quarto posto

Arrivata la quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di Maurizio Sarri: la Lazio soffre ma riesce a superare il Lecce per 1-0. All’inizio della ripresa imbucata di Luis Alberto per Zaccagni, che prova a piazzarla ma il pallone è alto di poco. La Lazio riesce a passare in vantaggio al tredicesimo minuto della ripresa: imbucata di Rovella, scarico di prima di Luis Alberto e gran botta di Felipe Anderson a battere Falcone. Il Mago è uscito al minuto 65 ma è stato protagonista delle migliori giocate della Lazio. Sarri ha concesso a Ciro Immobile gli ultimi dodici minuti di partita. Lo stesso Immobile è stato ammonito nel recupero e salterà la prossima partita per squalifica. I biancocelesti salgono così al quarto posto a pari punti con la Fiorentina (33), aspettando la gara delle 18 dei Viola contro l’Udinese. Lecce fermo a metà classifica con 21 punti.

Foto: Twitter Lazio