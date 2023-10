Felipe Anderson: “Quest’anno per noi è una sfida. Il rinnovo? Tutti sanno che alla Lazio sto bene”

Felipe Anderson attaccante della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Sassuolo.

Queste le sue parole: “Quest’anno è molto più una sfida per noi. Abbiamo fatto molto bene l’anno scorso e per mantenere questo livello devi fare qualcosa di più. Sapevamo che c’erano tante difficoltà da affrontare, abbiamo iniziato in un modo non buono ma ora ci siamo ripresi e spero di continuare così. Obiettivo stagionale di gol? Provo ad arrivare a 10 gol, ma ho iniziato un po lento e devo sbrigarmi”.

Rinnovo di contratto? “Abbiamo già avuto qualche incontro, abbiamo un rapporto ottimo. Tutti sanno che a me piace stare qui e con calma prenderemo la miglior decisione”. Foto: twitter Lazio