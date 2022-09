Felipe Anderson: “Non siamo soddisfatti degli ultimi risultati. Sento la fiducia di Sarri”

Felipe Anderson ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 4-2 dalla Lazio contro il Feyenoord: “Quando entriamo dentro l’area di rigore, abbiamo tante possibilità per far male ai nostri avversari. Abbiamo iniziato bene questa stagione, siamo più concreti ma sappiamo di dover migliorare ancora tanto: non siamo soddisfatti dei risultati delle ultime partite, ma stiamo giocando bene“. Infine ha parlato del suo rapporto con Maurizio Sarri: “Tira fuori il meglio da me. Quando giriamo la palla davanti alla difesa, posso sfruttare l’uno contro uno. Il mister mi chiede i movimenti senza palla, se questo processo diventerà automatico poi potrò crescere ulteriormente. Sarri mi ha sempre stimato anche prima del mio arrivo alla Lazio. Quando si scende in campo con la fiducia dell’allenatore, è importante: faccio di tutto per essere al 100% ad ogni partita perché Sarri e la squadra contano su di me”.

Foto: Twitter Lazio