Felipe Anderson: “Mi piace giocare in più ruoli. Con il Galatasaray buon test”

A Lazio Style Channel, Felipe Anderson, attaccante della Lazio, ha parlato dopo la vittoria in amichevole contro il Galatasaray.

Queste le sue parole: “Dobbiamo entrare in campo con la mentalità giusta in ogni partita, serve avere la cattiveria giusta. La partita di oggi ci offre la fiducia e la consapevolezza che possiamo giocarcela ovunque. È stato un bel test. Mi piace scendere in campo in più ruoli, ognuno di noi è consapevole di ciò che deve fare in campo. Stiamo tutti bene, anche gli infortunati sono rientrati a disposizione. Siamo felici per loro che in questi giorni hanno lavorato molto per tornare il prima possibile. Questo dà motivazione al gruppo, camminiamo tutti nella stessa direzione”.

Foto: twitter Lazio