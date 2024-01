Felipe Anderson-Isaksen: le gerarchie stanno cambiando. E il rinnovo a certe cifre…

Il peggior Felipe Anderson da quando indossa la maglia della Lazio. Nessuno discute le sue qualità e neanche l’apporto che ha dato al club, compreso il periodo del suo rientro in biancoceleste dopo l’esperienza con il West Ham. Ma da quando si parla di rinnovo, c’è un altro Felipe Anderson, forse anche indisponente e troppo leggero negli atteggiamenti, come se fosse una partitella di metà settimana. Tra l’altro, nessuno si offenda, chiedere quattro milioni a stagione per il rinnovo e rispondere con certe prestazioni non sta né in cielo né in terra. La Lazio dovrà fare scelte precise, forse avrebbe dovuto dare maggiore visibilità a Isaksen a prescindere dalla performance di qualche giorno fa e prima dell’infortunio. Ora le gerarchie sono cambiate, come minimo stanno per cambiare…