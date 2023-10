Felipe Anderson: “Il rinnovo? Ci stiamo lavorando. Devo prendere la decisione giusta”

Felipe Anderson, attaccante della Lazio, ha parlato a TNT Sports Brazil, soffermandosi anche sul rinnovo.

Queste le sue parole: “Dal mercato sono arrivati molti sondaggi, devo prendere la decisione giusta. Sono felice in questo momento, mi sento in forma e ogni giorno sono sempre più motivato e forte. Come dico sempre ora è giusto essere qui, ancor di più per il periodo delicato che stiamo vivendo col gruppo. Non riusciamo a vincere in campionato”. Ancora sul futuro, Felipe Anderson spiega: “Mia sorella è la mia agente, è in contatto con i club, ma io devo ancora concentrarmi molto su me stesso e sulla squadra in cui sono ora”.

Poi, conclude il calciatore brasiliano della Lazio: “Non credo di poter pensare, al momento, ad altre cose anche se il contratto è una cosa molto importante. È il momento di prendere la decisione giusta”.

Foto: twitter Lazio