Felipe Anderson: “Futuro? Non posso parlare”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport nel post partita, l’uomo partita Felipe Anderson ha analizzato il match appena concluso, rispondendo anche ad una domanda sul suo futuro: “Partita difficile, non abbiamo fatto un buon primo tempo. Il Lecce ci ha sempre messo in difficoltà. Sarri mi fa giocare in più ruoli e questo mi fa piacere, sono contento. Ci mancava maturità nel soffrire e a volte abbiamo preso gol, oggi siamo stati dentro la partita e questa è la cosa più importante. Rispetto ad un mese fa è cambiata la nostra maturità e l’approccio, ci sacrifichiamo tanto e lavoriamo di squadra”. Sul futuro: “Non posso dire niente, al momento non lo so”.

Foto: F. Anderson Twitter Lazio