Felipe Anderson e Luis Alberto: la Lazio batte 2-0 il Sassuolo

Con un ottimo primo tempo, la Lazio espugna Reggio Emilia, piegando il Sassuolo 2-0 con le reti di Felipe Anderson e Luis Alberto.

Biancocelesti che approfittano di errori difensivi della compagine emiliana per colpire e trovarsi in doppio vantaggio. Felipe Anderson al 28′ sblocca il match, per una Lazio pericolosa già con Castellanos nei primi 10 minuti. Il raddoppio è un regalo della difesa di Dionisi e Luis Alberto lo scarta, trovando il raddoppio al 35′. Punteggio che sarebbe potuto essere più ritorno, il Sassuolo ringrazia il proprio portiere Consigli, miracoloso su Romagnoli e su Felipe Anderson.

Nella ripresa, il Sassuolo prova a rimettersi in corsa. Al 60′, Provedel tocca la palla con le mani, per l’arbitro è fuori area, ed è rosso per il portiere. Il VAR, dopo una lunga analisi, riesce a dimostrare che però il portiere prende palla in area, quindi rosso cancellato al portiere biancoceleste. Il Sassuolo non riesce quasi mai a impegnare la Lazio, Sarri schiera Immobile, per fargli fare qualche minuto dopo l’infortunio. Nel finale, altro miracolo di Consigli su un colpo di testa di un proprio compagno.

Finisce 2-0 per la Lazio, che vince e convince, ottenenendo la seconda vittoria di fila in campionato, salendom a 13 punti. Il Sassuolo resta a 10.

Foto: twitter Luis Alberto