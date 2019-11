Felipe Anderson: “Derby col Tottenham? Qui clima tranquillo, in Italia iniziano a motivarti un mese prima”

Domani si disputerà uno dei derby di Londra, quello tra il West Ham e il nuovo Tottenham di José Mourinho. Alla vigilia ha parlato Felipe Anderson, ex centrocampista della Lazio e ora con gli Hammers, ai microfoni di Sky Sports UK: “Il clima derby in Inghilterra? Qui in Inghilterra è più tranquillo, ma quando inizia la partita ovviamente senti tutta la pressione. In Italia, invece, appena esce il calendario iniziano a pensarci. Un mese prima del derby ti fermano per strada per motivarti e si raccomandano di vederti in forma per la partita”.