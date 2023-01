Felipe Anderson: “Contento di aiutare la squadra. Non è facile sostituire Immobile”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il fantasista della Lazio, Felipe Anderson, match winner della sfida di Coppa Italia, ha così parlato dopo la vittoria contro il Bologna: “Sono contento per il gol che aiuta la squadra in un momento particolare perché avevamo perso due partite. Devo solo ringraziare i compagni per il supporto. Non è facile sostituire un cannoniere come Immobile”. Poi ha proseguito: “Dobbiamo essere pronti, le partite si possono decidere con una sola palla. Le squadre che affrontiamo sono molto preparate, noi siamo solidi in difesa e dobbiamo sfruttare le occasioni che ci capitano”.

Foto: Twitter Lazio