Felipe Anderson colpisce, Lazio in vantaggio all’intervallo. Gol annullato a Mkhitaryan

La Lazio chiude in vantaggio il primo tempo a San Siro. L’Inter parte bene e sfiora il gol al 5’ con Brozovic, bravo Provedel a respingere e poi a bloccare sulle successiva conclusione di Dimarco. Primo giallo della partita a Zaccagni dopo 20’, al 25’ gol annullato dal Var all’Inter: D’Ambrosio conquista un pallone e lo smista per Correa che serve Mkhitaryan bravo a colpire da posizione ravvicinata, ma il Tacu era partito in fuorigioco. La Lazio si difende bene e colpisce al 30’: dialogo tra Felipe Anderson e Luis Alberto, imprendibile il diagonale del brasiliano. Al 35’ ammonito D’Ambrosio per fallo su Zaccagni, due minuti dopo Mkhitaryan al tiro e traversa sfiorata. Al 40’ collo esterno di Barella e pallone appena fuori. In pieno recupero Lazio vicina al raddoppio; parata di Onana su Immobile, decisivo Bastoni in angolo sul tap-in di Felipe Anderson.

Foto: Twitter Lazio