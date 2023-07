Felipe Anderson: “Ci manca tutto di Milinkovic-Savic. Un sostituto? Ci penserà la società”

Felipe Anderson, attaccante della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa, dove ha risposto a una domanda sull’assenza di nuovi acquisti: “La questione della maturità del gruppo passa anche da questo. Siamo concentrati sul campo e su ciò che chiede il mister, non abbiamo nemmeno il tempo di parlare d’altro. Stiamo sistemando gli errori fatti negli anni scorsi, stiamo parlando di questo in campo, di come migliorare la sintonia tra di noi. Difficile pensare ad altre cose, ci penserà la società”.

Sulla questione di Milinkovic: “Quando parte uno così si sente la mancanza in tutto, è stato un leader per tanto tempo, si imponeva in campo. Il calcio è così, i giocatori che sono qui sono migliorati, rispetto chi c’è qua”. Foto: twitter Lazio